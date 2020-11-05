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Bina yıkımlarında bayrak hassasiyeti

İzmir’deki depremde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ederken, bir binanın yıkımı esnasında camda asılı Türk bayrağına zarar vermeden binadan alan iş makinası operatörü çevredekilerden alkış aldı.

İzmir'deki depremde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ederken, bir binanın yıkımı esnasında camda asılı Türk bayrağına zarar vermeden binadan alan iş makinası operatörü çevredekilerden alkış aldı.


İzmir'i 6.6 ile sarsan depremin yaraları sarılmaya çalışırken ağır hasar alan binaların yıkımına da devam ediliyor. Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde ağır hasar alan binalardan Canbazoğlu Apartmanı'nın yıkımı esnasında bir işyerinin camında Türk bayrağı asılı olduğunu gören iş makinası operatörü, bayrağı iş makinasının kıskacıyla itinayla aldı. Bayrağı sağlam bir şekilde binadan alan operatör, ay yıldızlı bayrağımızı polislere teslim etti.


Bayrağın binadan sağlam bir şekilde alınması sırasında çevrede bulunan vatandaşlar ise alkışlarla iş makinası operatörüne teşekkür etti.

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