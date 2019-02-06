Binalara sonradan eklenen yapılar insan hayatını tehlikeye atıyor

Kopma ve düşme vakaları insan hayatını tehdit edebilirken, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Kozanoğlu, bu yapıların denetime tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Şiddetli rüzgarın yapılara ve onlara bağlı tüm dış ünitelere ciddi bir kuvvet uyguladığına dikkat çeken İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Celal Kozanoğlu, önemli uyarılar yaptı. Klima ünitelerinden tabelalara, çatılardaki güneş enerji panellerine dek pek çok yapının denetime tabi olmadığını ifade eden Kozanoğlu, "Bunların yetkili kişilerce kurulması gerekir. Bugün ülkemizde bu denetimi ancak belediyeler yapabilir. Özel şirketler montajlarını, yeterliliklerini ispatlamış ekiplerce sağlamalı" dedi.

Rüzgarın da etkisiyle yerinden sökülebilen, can ve mal kayıplarına yol açabilen bu yapıların işinin ehli kimselerce yapılması konusunda mülk sahiplerinin elinin kolunun bağlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kozanoğlu,"Taksiye bindiğinizde şoföre ehliyet sormuyorsunuz. Aynısı bir klima ya da güneş enerji sistemi aldığınızda da geçerli. Gelen ekipler kurulumu yapıp gidiyor. Çatılar, su depoları ya da tabelalar için de aynısı geçerli. Yapı denetimi uygulaması gibi, bu alan için de bir sistem kurulması ve denetimin sağlanması gerekir. Uydular da dahil, tüm harici üniteler mimari proje aşamasında bina içinde merkezileştirilmeli" diye konuştu.

Mimari projelerdeki bu entegre çözümlerin insan hatasından kaynaklı pek çok kazanın önüne geçeceğini kaydeden Prof. Dr. Kozanoğlu, belediyelerin verdiği yapı kullanma izni için bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.