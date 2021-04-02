Binalı Yıldırım: "Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak"

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binalı Yıldırım, İzmir'de yaptığı ziyaretler sırasında 2024 yerel seçimlerinde İzmir'i AK Parti hizmetleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir takım ziyaretler için İzmir'e geldi. Binalı Yıldırım, ilk olarak Bakırçay Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, burada Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ile üniversitenin anı defterini imzaladıktan sonra bir görüşme düzenledi. Yıldırım daha sonra Menemen Belediyesini ziyaret etti. Yıldırım burada da vatandaşlar tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Yıldırım'dan pandemi mesajları

Binali Yıldırım, pandemiyle mücadelenin devam ettiğini belirterek, vatandaşlara tedbirlere uyulması konusunda uyarılar yaptı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a hayırlı olsun ziyareti için geldiğini ifade eden Yıldırım, “Aklımdan böyle bir planlama geçmedi. Sessiz sedasız kimse katılmasın diye de il başkanı arkadaşlarımıza tembih ettim; ama sevgi engel tanımıyor. Allah sizlerden razı olsun. Gençlerle yüz yüze geleceğimiz, kucaklaşacağımız o günlerin elbette yakın olmasını rabbimden niyaz ediyoruz. Gayret edeceğiz ve tedbiri elden bırakmayacağız” dedi.

“Hedefimiz İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak”

İzmir'i AK Parti hizmetiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, "Menemen'in güzel şeylerle anılması lazım. Menemenliler bunu hak ediyor. Görevi devralan Aydın başkanımızın Menemen'in aydınlık günleri için canla başla çalışacağına yürekten inanıyoruz. Bu sevgi, bu inancımızı daha da sağlamlaştırıyor ve pekiştiriyoruz. Kendisine Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz de kongremiz bitirdik. Yeni döneme bismillah dedik. Yeni dönem nedir? 2023 ve 2024 hedeflerine ulaşmak. 2023'te milletin adamı, liderimiz, Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyoruz değil mi Menemen? 2024'de de inşallah İzmir'de yerel seçimlerde hem ilçelerde hem de İzmir Büyükşehir de hedefimiz, İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak. Buna hazır mıyız? Bunun yolu Menemen'de, Kiraz'da, Bayındır'da, Bergama'da ve Ödemiş'te Cumhur ittifakı da gittikçe güçlenerek devam ediyor. Hem Türkiye geneline hem de belediyelerimizde işbirliğini daha da güçlendirerek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, Menemen AK Parti Teşkilatının gurur duyulacak bir teşkilat olduğunu söyleyerek, “Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve ekibine çok güveniyoruz, Menemen'in çehresini ve kaderini değiştirecekler” şeklinde konuştu.

Yıldırım daha sonra Katip Çelebi Üniversitesini ziyaret etmek üzere Menemen Belediyesinden ayrıldı. Yıldırım'a ziyaretleri esnasında; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekilleri; Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve önceki dönem milletvekili Necip Alkan eşlik etti.