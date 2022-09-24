Binali Yıldırım'dan Karaburun ziyareti

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir programı çerçevesinde Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç, AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Erkan Özen'i ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretlerinin ardından mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinden Karaburun'a atanan Kaymakam Eyüp Kaykaç'ı ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kaykaç'ın çalışmalarını ve projelerini dinledi. Ziyarete, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmur Atilla Kaya, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Karaburun Esnaf Odası Başkanı Latif Ok ve Karaburun Ziraat Odası Başkanı Gazanfer Yavaş ve mahalle muhtarları katıldı.

Binali Yıldırım, Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç ziyaretinin ardından AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Erkan Özen'i ziyaret etti. Buradan Karaburun Meydanı'nda bulunan muhtarlarla toplantı yapan Yıldırım, "Muhtarlardan gelen taleplerin gerek Kaymakamımız gerekse milletvekilimiz Atilla Kaya'nın takipçisi olacağını" dile getirdi.