Binax'tan kira garantili takip sistemi

Sektörün önemli firmalarından Binax'tan, evini ya da dükkanını kiraya verenlere kira garantili sistemle büyük kolaylık geliyor. Uygulanmaya başlayan sistemle mülk sahipleri yerine Binax firması; kira artışları, vergilendirmeler, kira beyannameleri gibi birçok konuda danışmanlık hizmeti veriyor.

Binax Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, büyük ilgi gören kira garantili yeni sistem hakkında bilgiler verdi. Binax'tan evini ya da dükkanını kiraya verenlere kira garantili sistemle büyük kolaylık sağlanacağı ifade eden Mesut Güleroğlu, "Kiralık konusunda çok farklı bir çalışmamız var. Kiralık verdiğimiz daire ya da dükkanlarla ilgili ciddi uygulamalarımız var" dedi.

Kiralar ödenmezse kiraları Binax ödüyor; artış, tamirat sorunu ortadan kalkıyor

Güleroğlu, sistem hakkında, "Bizde kiralama takip sistemimiz var. Mal sahibi ile kiracı ilişkisi olmuyor. Kira artışları, vergilendirmeler, kira beyannameleri ile ilgili süreçleri yönetiyoruz; ayrıca en önemli detaylardan birisi de kira garantisi veriyoruz. Kiracımıza Binax bir nevi kefil oluyor diyebiliriz. Bir çeşit sigorta sistemi gibi bir uygulama. Yasal süreçler içinde kiralar ödenmezse kiraları Binax ödüyor. Sistemimiz çok talep görüyor. Binax Kira Garanti Takip Sisteminde sözleşme imzalıyoruz. Pandemi sürecinde devre dışı kalıyor. Çeşme bozuldu, bina boyanacak, çatı yapılacak gibi tüm konularda hukuk müşavirimizin de görüşleri alınarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. En önemlisi siz kiracınızla artış ne olacak, kim tamirat yapacak veya boya badanalı mı teslim edilecek gibi sorunlarla uğraşmıyorsunuz. Evinizi kiraya verildiği andan itibaren bizim kontrolümüzde oluyor. Siz kiracınızla komşuluk ilişkileriniz bizde tüm hukuksal ve geleneksel işlerinizi takip ediyoruz. Kiracı mal sahibi kavgaları da böylelikle son buluyor. Türkiye'de ilk diyebileceğimiz bir uygulama. Yeni sistem Binax Merkez Ofisinde tarafından yürütülüyor" dedi.

Binax'ta kadınlara girişim çağrısı

Kadın girişimcilere Binax'ta avantaj sağladıklarını anlatan Güleroğlu, “Binax Türkiye'ye başvuran kadın girişimcilere çeşitli avantajlar sağlıyoruz. Ücretsiz eğitimler veriyoruz. Bayi ya da danışman olmak isteyen tüm kadınlarımızın Binax çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. Biz eğitiyor, biz bilgilendirip danışman olarak yetiştiriyoruz. Bizim işimizde kadınlar ön planda. Kadınlarımızı iş hayatına çekmeye çalışıyoruz. Sektörümüzde oldukça başarılılar. Bizim firmamız da çok sayıda kadın danışmanımızla çalışıyoruz. 33 yıllık deneyimimizle sektördeki bilgi ve birikimimizi kadınlarımızla paylaşıyoruz. Sektörde ilerlemelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Binax büyüyor: "Hem yatırımcısına hem satıcısına büyük avantajlar sağlıyor"

Binax'ın büyümeye devam ettiğini ifade eden Binax Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, şöyle devam etti:

"En az 100-150 metrekare ofislerle çalışıyoruz. Yeni danışmanlar, brokerlarımız piyasada tecrübe kazanıyorlar. Yeni ve merkezi yerlerde ofislerimiz açılıyor. Binax'ın atakları bayramdan sonra da devam edecek. İranlı iş arkadaşlarımızın açtığı ve açacağı ofislerle İranlı müşterilerimize İzmir'den gayrimenkul satıyorlar. Binax başta olmak üzere diğer gayrimenkul ofisleriyle de paslaşarak sunumlar yapılıyor. İranlı müşterilerimize en güzel gayrimenkullere sunmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Paylaşmadan büyüyemeyeceğimizi biliyoruz. Binax'ın hem portföyleri hem de kapıları Ticaret Bakanlığı yetkisi almış tüm emlak camiasındaki meslektaşlarımıza açık. Yüzde yüz yerli ve milli marka olarak, Türk örf ve ananelerine uygun emlak ofisleri oluşturduk. Binax, hem yatırımcısına hem satıcısına büyük avantajlar sağlıyor. Bizde hem alıcı hemde yatırımcı portföyü çok geniş. Bizim ofislerimize başvuranlar tüm konularda bilgilendiriliyor. Bizim uzmanlarımız yatırımcı ve vatandaşlarımızı yönlendiriyor. Kısa sürede sonuca gidiyoruz.”