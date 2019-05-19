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Binlerce genç yürek "19 Mayıs" için koştu

İzmir’de, 19 Mayıs Yol Koşusu’na katılan İzmirliler bayram coşkusuna ortak oldu.

İzmir'de, 19 Mayıs Yol Koşusu'na katılan İzmirliler bayram coşkusuna ortak oldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 6'ncı kez düzenlediği yol koşusuna bin 750 kayıtlı atlet katıldı. Konak İskelesi önünden başlayan koşunun startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. İzmirlilerin 19 Mayıs coşkusuna ortak olmak için atletlere eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e ilgi büyüktü.

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