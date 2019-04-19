Bir ameliyatla dünyaya güzlerini yeniden açtı

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena tarafından ameliyat edilen ve gözleri doğuştan ileri derecede hipermetrop olan 32 yaşındaki İzmirli Rasim Gülen, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Sağ gözü 6.5 sol gözü ise 7 numara hipermetrop olan Rasim Gülen, göz bozukluğu nedeniyle küçük yaşlardan beri okul, iş ve sosyal yaşamında sıkıntılar yaşadığını belirterek, dünyayı artık çok net olarak görebildiğini ifade etti.

Göz içi kontak lens tedavisinin özellikle lazer ameliyatına uygun olmayan hastalar için önemli bir yöntem olduğunu belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, 10 dakikalık bir operasyonun ardından hastaların günlük yaşantısına dönebildiğini kaydetti.

Op. Dr. Asena, “Bazı göz hastalıklarında gözün yapısı nedeniyle lazer tedavisi mümkün olmuyor. Bu nedenle, dünyada göz içi kontakt lens ameliyatı diye bilinen, tam adı Fakik lens ameliyatı (ICL) olan hastamıza kendi doğal göz merceğine dokunmadan bir göz içi lens uygulaması gerçekleştirdik. Bu göz içi lens uygulaması, lazerle elde edilenden daha fazla görme kalitesi sağlıyor. Hastaya da günlük yaşamında büyük konfor sağlıyor. Fakik Lens Cerrahisi göz yapısı uygun hastalarda başarı oranı oldukça yüksek bir ameliyattır” bilgisini verdi.

Yüksek numaralı göz bozukluklarının insanların yaşam konforunu oldukça olumsuz etkilediği bilgisini veren Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Fakik Lens ameliyatının mutlaka bu konuda deneyimli hekimler tarafından yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.