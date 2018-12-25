Bir annenin sözüyle dev tesis yapılmıştı, o merkeze Yazıcıoğlu'nun adı verildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir annenin cam kemik hastası engelli kızı için ‘evladımın kemiklerinin sağlığı için devamlı yüzmeye ihtiyacı var' sözünden sonra belediye tarafından ilçeye kazandırılan; yarı olimpik, kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzu ile kına konağına, helikopter kazasında hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi.

Kemalpaşa Belediye Başkan Başkanı Arif Uğurlu'nun göreve gelmesiyle birlikte, 4,5 yıl içerisinde 100'ün üzerinde önemli proje hayata geçirildi. İlçeye kazandırılan projelere, ülkede isim yapmış önemli kişilerin isimleri verilirken, Başkan Arif Uğurlu tarafından 'bir annenin hayali' olarak başlatılan kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzu ile kına konağının yapımı tamamlandı Bu projeye ise helikopter kazasında hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi.

"'Evladımın kemiklerinin sağlığı için devamlı yüzmeye ihtiyacı var' sözü etkili oldu"

Kemalpaşa Belediyesi tarafından kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren Başkan Arif Uğurlu, proje başlangıcının bir annenin talebi üzerine olduğunu söyledi. Uğurlu, "Hayaldi, gerçek oldu" diyen Başkan Uğurlu, proje için bir annenin eseri tanımlamasını yaptı. Uğurlu, "Kemalpaşa'ya hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, bizim bir Kemalpaşa hayalimiz vardı. O hayallere ulaşma gayreti içimizi ısıttı. Kemalpaşa'yı kaderimiz bildik, aşk ile gayretle çalıştık. Bu şehre hizmetkar olmayı vazifemiz bildik. Hep birlikte yapılamazları yaptık, değişemezleri değiştirdik. Hep daha iyiye, daha güzele odaklandık. Bu doğrultuda yine büyük bir eseri ve bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Bir annenin cam kemik hastası engelli kızı için ‘evladımın kemiklerinin sağlığı için devamlı yüzmeye ihtiyacı var' sözü bu projeyi yapmamızın ana sebebi olmuştur. İçerisinde yaz kış kullanabileceğimiz ısıtmalı havuz, sauna, fıtness merkezi, kına konağı ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı tarihi ve modern mimarinin bir arada olduğu yarı olimpik yüzme havuzu ve kına konağı, tüm engellilerimize de ücretsiz hizmet verecektir. Tesisimize de bu ülkenin siyasi dinamiklerinden olan ve vakur duruşu ile örnek bir şahsiyet BBP lideri şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini verdik. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.