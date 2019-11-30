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Bir araç çarptı, iki araç üzerinden geçti

İzmir’in Menemen ilçesinde bir kişi, hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce savrulurken, seyir halinde olan iki aracın daha çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce savrulurken, seyir halinde olan iki aracın daha çarpmasıyla yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgilere göre, kaza, E87 kara yolu Menemen istikametinde meydana geldi. Ozan Çavuşoğlu (28), yol kenarından yaya olarak Menemen'e istikametine doğru yürüdüğü esnada bir aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu. Bu sırada seyir halinde olan iki araçta Çavuşoğlu'na çarptı. Talihsiz kaza sonucunda genç yaşamını yitirdi.


Çavuşoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürerken, polis tanık beyanlarından yola çıkarak çarpan sürücüleri bulmak için çalışma başlattı.

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