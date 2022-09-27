"Bir Avuç Toprak"ın hedefi 81 ilde 100 bin genç

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde ilki düzenlenen "Bir Avuç Toprak" adlı tek kişilik gösteri, 81 ilde 100 bin genç hedefiyle şimdiye dek 10 ayrı organizasyonla 3 bin öğrenciye ulaştı.

Usta tiyatrocu Hasan Nail Canat'ın kızı Hale Canat ve aynı zamanda gösterinin sunucusu Muhammet Sena Yelkovan'ın kaleme aldığı "Bir Avuç Toprak", 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk kez Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Tarihte yaşanmış olayların anlatıldığı tek kişilik gösteri, Kore Savaşı Gazisi Hacı Altıner'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kuruluş hikayelerine; Çanakkale cephesinde keskin nişancı olarak tarihe adını yazdıran Nezahet Onbaşı'dan dondurucu soğuğa karşı dik duruşu ile destan yazan Sarıkamış şehitlerine kadar onlarca kahramanlık hikayesini barındırıyor.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde "Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 100 bin genç" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Muhammet Sena Yelkovan, "Gençlerimizin milli, manevi değerleri ile kahramanlık duygularını harekete geçirmeyi, farkındalık kazandırmayı ve kendi tarihinin milli kahramanlarını daha yakından tanımasını sağlamayı amaçlıyoruz. Genç kuşağın kendi öz benliği ile yüzleşmesi ve damarlarında akan kanın gücüne inanmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Batının dayattığı hayali kahraman figürlerinin karşısına tarihimizde yaşamış gerçek kahramanları koyabilmek istiyoruz” dedi.

"34 ülkede şehidimiz var"

Ülkemizde özellikle son yıllarda yaygınlaşan K-Pop hayranlığına dikkat çeken Yelkovan, “Gençlerimizi, kendi tarihimizin yerli ve mili kahramanlarını öğrenmeye davet ediyoruz. Gelin, dünya üzerinde bir avuç toprak uğruna canını vermekten çekinmemiş, bizlere bu toprakları vatan kılan şanlı ecdadımızın hikayelerini öğrenelim. Bizler her dönem tarihe yöne vermiş bir milletiz. Hal böyle olunca da dünyanın çeşitli bölgelerinde metfun olan şehitlerimizin varlığını öğrendik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda 34 ülkede şehidimizin varlığından söz edebiliriz. Cumhuriyetin 100. yılını idrak edeceğimiz bu eğitim öğretim döneminde hedefimiz 81 ilde 100 bin gence ulaşmak. Bu şanlı yolculukta bizlere desteklerini esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Kızılay'a Altındağ Belediyesine, Keçiören Belediyesine, Akhisar TDV Gençlik Merkezine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yelkovan, şimdiye dek 10 organizasyonla 3 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade etti.

İzleyenlerin büyük takdir ve beğenisini toplayan “Bir Avuç Toprak” adlı gösteride, tiyatronun etkili dili tüm gösteri boyunca aktif olarak kullanılıyor. Gösteride ayrıca geleneksel ve klasik tarzda anlatımlara özen gösteriliyor. Oyun aralarında kullanılan canlı müzik ise gençlerden oluşan orkestra grubu ile icra ediliyor.