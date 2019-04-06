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Bir botta 60 kişiyle ölüme yolculuk

İzmir’in Urla ilçesinde, bir bota 60 kişi binen göçmenler, ölümüne yolculuğunda sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, bir bota 60 kişi binen göçmenler, ölümüne yolculuğunda sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Demircili Koyu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki lastik boyu fark ederek durdurdu. İçerisinde, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 49 Kongo, 7 Orta Afrika ve 4 Mali uyruklu olmak üzere toplam 60 düzensiz göçmen, tek tek sahil güvenlik botuna alındı.


Göçmenlerin, bir bota 60 kişi binmesi dikkat çekerken, sahil güvenliğin operasyonu olası bir facianın önüne geçti. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

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