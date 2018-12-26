İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Bir Çocuk Bin Gülüş" projesine bir destekte kadınlardan

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi tarafından yürütülen ve bugüne kadar 81 ilde 50 bin çocuğun derdine derman olan "Bir Çocuk Bin Gülüş" projesine bir destek de kadınlardan geldi.

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi tarafından yürütülen ve bugüne kadar 81 ilde 50 bin çocuğun derdine derman olan "Bir Çocuk Bin Gülüş" projesine bir destek de kadınlardan geldi. Belediye ile Bostanlı Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) iş birliğinde, ihtiyaç sahibi çocuklar yararına düzenlenen kadınlar matinesi büyük ilgi gördü.


"Çocuklar için sahnedeyiz" sloganıyla, Mavra Joy'da gerçekleştirilen etkinlikte, sevilen şarkıcı Aydan Kahraman sahne aldı. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ayşem Özzambak, Belediye ile Bostanlı Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) Başkanı Ali Aktaş da etkinlikte yer aldı. Kahraman'ın söylediği şarkılar eşliğinde keyifli saatler geçiren kadınlara, çekiliş ile çeşitli hediyeler de verildi. Etkinlikten elde edilen gelirin, "Bir Çocuk Bin Gülüş" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların; kırtasiye malzemesi, giysi, kitap ve bot gibi çeşitli eksiklerinin tamamlanması için kullanılacağı ifade edildi.


Çocuklar yararına yapılan matine için emeği geçen herkese teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Bir Çocuk Bin Gülüş projesi, Karşıyaka'nın çocuklara verdiği değerin en güzel örneğidir. Her kesimden gelen katkılarla büyümeye devam eden projemize verdikleri anlamlı destek için duyarlı kadınlara da şükranlarımı sunuyorum. Ele ele verip çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.