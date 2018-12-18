"Bir Çocuk Bin Gülüş" umut oldu: 81 il, 50 bin çocuk

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan "Bir Çocuk Bin Gülüş" projesi, yaklaşık bir yılda Türkiye'deki 81 ilin tamamına ulaştı. Çığ gibi büyüyen destekler sayesinde; 50 bin çocuğa, bot, giysi ve kırtasiye seti gibi ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü bünyesinde hayata geçirilen "Bir Çocuk Bin Gülüş" projesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara umut oldu. İlk etapta Karşıyaka'daki çocuklar ve hayırseverler arasında köprü olan proje, giderek çoğalan gönüllü ordusu sayesinde 81 ile yayıldı. Destekçi firmalar ve hayırseverlerin bağışlarıyla; bot, çanta, kazak, mont, kitap, battaniye, erzak paketi ve kırtasiye seti gibi ihtiyaç malzemeleri temin edilerek yerlerine ulaştırıldı.

Her geçen gün büyümeye devam eden proje, bir yıllık süreçte 50 bin çocuğun yaşamına dokundu; ayrıca, köy kütüphanelerine kitap desteğinde bulunuldu, köy okullarının perde ve masa örtüsü gibi eksikleri tamamlandı, hasta çocuk bakımevlerine ev malzemeleri gönderildi. İzmir, Balıkesir ve Erzurum'da bazı çocuk hastanelerine giysi desteği sağlandı; tablet, bilgisayar, oyuncak ve mobilya istekleri karşılandı. Tüm yardım kolilerine Nutuk da eklendi. Projeye katkı sağlamak isteyenlerin, 0232 3641428'den detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, projeyle ilgili, "Yerel yöneticilikteki temel hedefimiz, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlayabilmektir. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projelerimizden ‘Bir Çocuk Bin Gülüş'ün kısa zamanda ilçemizin sınırlarını aşarak tüm Türkiye'ye yayılmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Katkı herkese yürekten teşekkür ediyor, binlerce çocuğumuzun daha yüzünü güldürebilmek için desteklerin artarak sürmesini diliyorum" dedi.