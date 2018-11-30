Bir damla kan hayat kurtarır

Merkez, hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet veriyor.

Konak Belediyesinin, cinsel yolla bulaşan AIDS'e sebep olan HIV virüsünün kişide var olup olmadığını anlamak için açtığı ve Ege Bölgesinde tek olan Gönüllü Danışmanlık ve Anonim HIV Test Merkezinde şimdi de Hepatit B, Hepatit C ve Sifilis enfeksiyonlarının testlerini yapmaya başladı. Parmaktan alınan bir damla kanla dört enfeksiyonun testi yapılabiliyor. Test yaptırmak isteyen kişilerden hiçbir ücret alınmadığı gibi sosyal güvence koşulu da aranmıyor. Merkeze gelenler kimlik bilgilerini vermeden hem danışmanlık hizmeti alıyor hem de test yaptırabiliyor. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara dair toplumsal damgalama nedeniyle birçok kişinin HIV testi ve diğer bulaşıcı enfeksiyonları yaptırmaktan kaçındığına dikkat çeken merkez yetkilileri kişilerin kimliğini gizli tutarak test yaptıklarını vurguladı. Kişinin beyanını esas aldıklarını, kimlik istemediklerini dile getiren yetkililer bu testler sayesinde risk altındaki kişilerin erken teşhis şansı yakaladığını söyledi.

Test nasıl yapılıyor?

Parmaktan alınan bir damla kanla 15-20 dakika gibi kısa bir süre içinde kişide HIV virüsü, Hepatit B, Hepatit C ve Sifilis enfeksiyonlarının olup olmadığı tanısı konabiliyor. Test yapılırken konunun uzmanı sağlık yetkilileri de yapılan testler hakkında bilgi veriyor. Ege Bölgesinde tek olan merkeze bölgedeki illerden de gelen kişiler oluyor. Merkez, hafta içi her gün 08.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Şüphe duyup test yaptırmak isteyenler Konak Belediyesinin anonim test merkezine başvurabiliyor. Detaylı bilgi için 0 232 484 22 91 numaralı hattı aramak yeterli. Konak Belediyesinin dışında İstanbul'da Şişli Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi; Ankara'da Çankaya Belediyesi, Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Mersin'de Büyükşehir Belediyesi de ücretsiz Gönüllü Danışmanlık ve HIV Test Merkezi hizmeti veriyor.