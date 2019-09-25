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"Bir Delinin Hatıra Defteri" isimli oyun Torbalı'da sahnelenecek

Torbalı Belediyesi dünya edebiyatının önemli yazarlarından Gogol’un yazdığı, Erdem Topuz’un sahnelediği ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ isimli oyunu sanatseverlerle buluşturacak.

Torbalı Belediyesi dünya edebiyatının önemli yazarlarından Gogol'un yazdığı, Erdem Topuz'un sahnelediği ‘Bir Delinin Hatıra Defteri' isimli oyunu sanatseverlerle buluşturacak.


Torbalı Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürüyor. Son haftalarda üst üste önemli organizasyonlara imza atan belediye, bu kez ölümsüz bir tiyatro eserini Torbalılı sanatseverlerle buluşturacak. Erdem Topuz'un sahnelediği ‘Bir Delinin Hatıra Defteri' isimli oyun, 28 Eylül 2019 cumartesi günü Torbalı'da sahnelenecek. Dünya edebiyatının önemli isimlerinden Gogol'un yazdığı oyun, kültür merkezinde saat 20.00'da başlayacak.


Öte yandan, ücretsiz olarak sergilenecek olan tiyatro gösterisi için Torbalı Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Rus edebiyatının en büyük yazarlarından Nikolay Vasilyeviç Gogol, içinde bulunduğu dönemin iktidar mücadelelerinin ve siyasal düşüncesinin toplumsal yansımalarını anlattığı eserlerinden Bir Delinin Hatıra Defterinde, memur Poprişçin'in hikayesini anlatıyor.


Sahnelenecek oyuna tüm İzmirli sanatseverleri davet eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Belediye başkanımız İsmail Uygur'un talimatlarıyla ilçede son yıllarda gerçekleşmeyen kültürel ve sanatsal faaliyetlere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu hafta da ölümsüz bir eser ilçemizde sahnelenecek. Bu güzel organizasyonda tiyatroseverleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

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