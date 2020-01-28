Bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı, itfaiye seferber oldu

Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesi Kızılçam Sokağı'nda bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, hemen yanında bulunan başka bir eve daha sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. Çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, evlerde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.