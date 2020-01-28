İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı, itfaiye seferber oldu

İzmir Kemalpaşa ilçesinde, bir evde çıkan ve ardından başka bir eve sıçrayan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesi Kızılçam Sokağı'nda bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, hemen yanında bulunan başka bir eve daha sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. Çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, evlerde maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.