Bir gecede iki okula hırsızlık için girdi

İzmir'in Buca ilçesinde, aynı gün Ufuk Ortaokulu'nda ve Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nde hırsızlık yaptığı iddia edilen E.K. (20) yakalandı.

Edinilen bilgiye, hırsızlık olayları gece saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi 864 sokakta bulunan Ufuk Ortaokulu ve 841 sokakta bulunan Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.K. (20), gece saatlerinde hırsızlık yapmak için ilk olarak Ufuk Ortaokulu'na girdi. Ufuk Ortaokulu'nda bir süre duran E.K., çalacak bir şey bulamayınca buradan hırsızlık yapmadan ayrılıp aynı bölgede bulunan Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'ne girdi. Ardından Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nden bir miktar nakit para ile kantinden birkaç eşya çalan E.K., okuldan ayrıldı. Sabah saatlerinde okula gelen idareciler, durumu polise haber verdi. Parmak izlerini alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Şüpheliyi tespit eden polisler yaptıkları operasyonla E.K.'yi, çaldığı para ve eşyalarla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.