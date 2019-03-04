İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir kısmı çöken Orhanlı Köprüsü'nde çalışmalar başladı

Seferihisar Belediyesi, aşırı yağışlarla ilgili bir kısmı çöken Orhanlı Köprüsü’yle ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Seferihisar Belediyesi, aşırı yağışlarla ilgili bir kısmı çöken Orhanlı Köprüsü'yle ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu.


Seferihisar ilçesindeki Orhanlı Mahallesi'nde, geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda aşırı yağışlarla birlikte Orhanlı Köprüsü'nün bir kısmı çökmüş ve köprü zarar görmüştü. Seferihisar Belediyesi de köptü ile ilgili bir açıklama yaparak çalışmaların başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:


"Orhanlı Köprüsü'nün hasar gördüğü ilk andan itibaren hem Seferihisar Belediyemiz hem de İzmir Büyükşehir Belediyemiz konu ile ilgili gerekli çalışmaları başlatmıştır. Görülen hasarın giderilmesinin uzun süre alacağı saptanmış, köprünün yeniden ulaşıma açılması için proje ve yapım ihale çalışmaları başlatılmıştır. Yöre halkımızın mağduriyetinin geçici olarak giderilmesi için, Karakoç Deresi üzerine konulmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Dereler Daire Başkanlığı tarafından araç geçişini sağlayacak olan ‘bakslar' 03 Mart 2019 Pazar tarihi itibariyle bölgeye indirilerek çalışmalar başlatılmıştır. En kısa sürede mağduriyet giderilip, halkımızın hizmetine sunulacaktır. Değerli halkımıza, siz kıymetli basın mensuplarıyla aracılığıyla önemle duyurulur."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.