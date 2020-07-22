Bir ‘tık'ta şef karşında

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türk ve dünya mutfağının inceliklerini öğrenmek, yemeklere lezzet katacak püf noktalarını yakalamak isteyenler için ‘E-Chef' uygulamasını başlattı.

İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde görev yapan, uluslararası alanda tecrübeye sahip deneyimli şefler Tolgahan Kamiloğlu, Semen Öner ve Melih Demirel, 14 Ağustos'a kadar devam edecek proje kapsamında, sosyal medya üzerinden sürpriz programlar yapacak, mail üzerinden kendilerine yöneltilen soruları anında yanıtlayacak. Yemek tariflerinden gastronomi alanında yaşanan tüm gelişmelere kadar hangi yaşta olursa olsun herkes, merak ettiği soruları gastronomy@ieu.edu.tr adresinden yazabilecek. İEÜ'nün eğitmen şefleri, kendilerine yöneltilen sorulara detaylı olarak anında cevap verecek. Ayrıca, İEU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunlarının heyecan dolu kariyer maceraları, dünyaca tanınmış gastronomi okulları ile İzmir gastronomi sektörünün öncüleriyle söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Örnek proje

İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk, ‘E-Chef' projesini ilk kez başlattıklarını belirterek, çağın gereksinimi olan dijitalleşme aracılığıyla benzersiz bir çalışmaya imza attıklarını vurguladı. Dr. Öztürk, “Dijital dünya ile gastronomi dünyasını aynı platformda birleştirerek, kendi online şeflerimizi oluşturduk. Pandemiyle birlikte ‘dijitalleşme' süreci oldukça hızlandı. Artık kurumlar, hangi alanda olursa olsun online projelere ağırlık veriyor. Bu tarz projeler, önümüzdeki dönemlerde daha da artacak. Başlattığımız ‘E-Chef' projesinin de gastronomi alanında örnek olduğunu düşünüyorum” dedi.

Öğrenciler için de fırsat

Dr. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “E-Chef adlı platform sayesinde, gastronomi dünyası ve eğitimi üzerine merak edilen tüm sorulara cevap bulunacak. Herkes, gastronomiyle ilgili aklına takılan bir konuda istediği bilgiye kolayca ulaşmış olacak. Gastronomi eğitimi almak isteyen aday öğrenciler için de akıllarına takılan ne varsa öğrenmeleri açısından önemli bir fırsat sunmuş olacağız. ‘E-Chef', sadece soru yöneltmek üzerine değil. 14 Ağustos'a kadar sürpriz konuklarla, birbirinden özel etkinlikler de planlayacağız.”