Bir top dondurmanın fiyatı çok tartışılmıştı: "Çeşme'de her keseye uygun yer var"

Turizm cenneti Çeşme, bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanırken, beach'lerde bir top dondurmanın 50 lira olduğuna yönelik paylaşımlar üzerine açıklama yapan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Çeşme'de her keseye uygun yer var. Beach cublardaki işleyişi biliyoruz. Çeşme'de yaşayan bir insan olarak oralara biz gidemiyoruz; ama benim gittiğim yerlerde de dondurmanın bir topu 12 lira ile 17 lira arasında değişiyor" dedi.

Çeşme'deki beach clublarda, bir top dondurmanın 50 lira olduğuna yönelik paylaşımlar yapılmıştı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi açıklamalarda bulunan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü de, bir top dondurmanın 50 lira olmasına yönelik tepkiler üzerine, "Benim Çeşme'deki ve Alaçatı'daki esnafımda bir top dondurma 12 ile 17 lira arasında değişiyor" savunmasını yaptı.

"Çeşme'de her keseye uygun yer var"

Çeşme'de her bütçeye uygun yerlerin olduğunu ifade eden Köfüncü, Çeşme'nin pahalı olduğu algısının yanlış olduğunu ifade etti. Köfüncü, "Çeşme'de her keseye uygun yer var. Her keseye göre memnun kalınacak yerlerimiz var. Beach cublardaki işleyişi zaten biliyoruz. Ben oradaki bistronun ne kadar pahalı olduğunu, locanın ne kadar pahalı olduğunu söylemekle mükellef değilim. Çeşme'de yaşayan bir insan olarak oralara biz gidemiyoruz; ama benim gittiğim yerlerde de dondurmanın bir topu 12 lira ile 17 lira arasında değişiyor. Bu fiyat farklılıklarını kendi esnafım üzerinden dile getirdiğimde, girdi fiyatlarındaki artışı göz önüne alınca, esnafıma hak vermemek elde değil; ama aşırı rakama ben karşıyım" diye konuştu.

Zorluklarla geçen iki yıllık pandemi döneminin ardından okulların kapandığını, sınavların da bittiğini belirten Köfüncü, "Şimdi Çeşme esnafı olarak dört gözle bayramı bekliyoruz. Bayramda da 1 milyon nüfusa ulaşacağımızı, belki geçebileceğimizi tahmin ediyorum" dedi.

"Fiyat tarifelerinde ve menülerde fiyatların olması gerekir"

9 günlük bayram tatili ve ardından gelen yoğun yaz sezonu nedeniyle Çeşme esnafına da uyarılarda bulunan ÇESO Başkanı Köfüncü, "Her sene söylediğim gibi, bayramda gelecek olan misafirlerimizin görebileceği fiyat tarifelerinin olmasını istiyorum. Bu konuya her sene dikkat çekiyorum. Fiyat tarifelerimiz ile Çeşme hakkındaki olumsuz bazı algıları yıkabiliriz. Esnaflığın, ahiliğin verdiği terbiye gereği, bunlara dikkat ederek, müşterimizi, güler yüzümüzle, saygımızla karşılamaya, ağırlamaya hazırız. Esnafıma önce hayırlı iş diliyorum, daha sonra da fiyat tarife zorunluluğundan dolayı fiyat tarifelerinde ve menülerde fiyatların olması gerektiğini ifade ediyorum. Bunlara dikkat edersek, müşterimiz de güven duyar" diye belirtti.

"Uygun fiyatlarla misafirlerimizi ağırlayıp, güler yüzle hizmet vermek istiyoruz"

Çeşme'ye gelen misafirlerin güler yüzle ağırlanması uyarısında da bulunan Köfüncü, "Tabi ki, gelir-gider dengesinin bozulduğu, bu kadar zammın olduğu bir dönemde esnafım gerçekten zorlanıyor. Kirası, stopajı, elektriği, suyu, SGK'sı, vergisi derken esnafım zor durumda; ama tüm zorluklara rağmen esnafım, aşırı fiyat koymadan, uygun fiyatlarla misafirlerimizi ağırlayıp, güler yüzle hizmet vermek istiyoruz. Ben esnafımın bu konuda duyarlı olacağına, elinden geleni yapacağına inanıyorum. Kazançlı, iyi bir sezon diliyorum" diye konuştu.