Birçok ilke imza atan Başhekim Güngör görevine başladı

Dr. Orhan Güngör görevine başladı.

Eski Başhekim Op. Dr. Atıl Birol'un emekliye ayrılmasıyla boşalan Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Orhan Güngör görevine başladı. Göreve başlamasının ardından gazetecilerle buluşan Başhekim Güngör, mesleğine 2010 yılında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar cerrahı olarak başladığını belirterek, "Mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra da Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klinik sorumlusu olarak görevime devam ettim. Görev yaptığım dönemde Elazığ'da birçok ilklere imza attım. Aort anevrizması dediğimiz, karın damarının genişlemesini ameliyatsız anjiografi yöntemiyle damar naklini Elazığ'da ilk ben yaptım. Kök hücre naklini, sanıyorum Türkiye'de en fazla sayıda ben yaptım. Türkiye'deki birçok ilden, İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş gibi illerden birçok hasta kök hücre nakli için geldi. Buradaki farklılık ise, tüm dünyada kök hücre nakli kemik iliği ile yapılır. Ben göbek yağıyla kök hücre nakli yaptım. Bu şekilde kök hücre naklini Türkiye'de ilk yapan hekimlerden birisiyim. New York'dan sertifikası olan Türkiye'deki nadir hekimlerdenim" dedi.

"Elazığ'da birçok ilki gerçekleştirdim"

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde anjiyo balon ve stentleri ilk defa yapan hekimlerden birisi olduğunu da belirten Başhekim Güngör, "Toplardamar pıhtısını, anjiyo ile temizlemeyi ilk yapan hekimlerdenim. Karaciğere filtre takımını ilk yapan hekimlerdenim. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açık kalp ameliyatının başlamasında klinik şefi olduğum dönemde ilk hizmet veren benim" diye konuştu.

"2 yılda bin 200 ameliyat yaptım"

Elazığ'da 5,5 yıl hizmet verdikten sonra özel sektöre geçtiğini anlatan Güngör, "Aydın'da Medline Hastanesinde çalıştım. Daha sonra Edremit Körfez Hastanesinde 2 yıl kadar hizmet verdim. Bu yıl süresince bin 200 ameliyat yaptım. Bölgede bir sağlık üssü haline geldik. Daha sonra İzmir'in güzide hastanelerinden Ata Kalp Hastanesinde bir süre çalıştıktan sonra Sağlık Bakanlığımızın talebi ve emri doğrultusunda başhekim olarak görevlendirildim. Başhekimlikten önce devlet memuriyeti sıfatı kazanma mecburiyeti nedeniyle Ödemiş Devlet Hastanesine tayinim yapıldı. Ödemiş'te uzman hekim olarak kısa bir süre hizmet verdikten sonra Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine başhekim olarak atamam yapıldı" diye konuştu.

"Hastaneyi civardaki hiçbir hastaneye ihtiyaç duymayacak şekilde dizayn etmek istiyorum"

1976 Elazığ doğumlu olduğunu söyleyen Başhekim Güngör, "Evliyim. Eşim öğretmen. 2 kız çocuğu babasıyım. Çeşme'ye hizmet odaklı olarak geldim. Çeşme, Türkiye'nin en güzide yerlerinden biri. Sağlık sektöründe hastanemiz pek istenen düzeyde değil. Çeşme halkına hizmet sunumunda bazı aksaklıklar ve eksiklikler uzun yıllar boyu yaşanmış. Bakanlığın beni uygun görmesindeki birinci amaç bir kan değişimi gerekliydi. Bir bayrak değişimi gerekliydi. Çeşme'deki amacım hastaneyi civardaki hiçbir hastaneye ihtiyaç duymayacak şekilde dizayn etmek istiyorum. Birinci önceliğim eksik olan doktor kadrosunu tamamlamak. İkinci olarak yardımcı sağlık personeli eksiğini tamamlamaya çalışacağım. Daha önemlisi hastalarımızın dışarıya yollanmaması için gerekli tıbbi teçhizatları sağlamak istiyorum. Hasta memnuniyeti, güler yüzlü, çalışkan, özverili bir hizmet anlayışını uygulayacağım. Bunları yaparken de Sağlık Bakanlığımızdan da, İl Sağlık Müdürlüğümüzden de ve ilçemizin kıymetli büyüklerinden de desteklerini esirgememelerini rica ediyorum. Buna ihtiyacım var" diyerek çağrıda bulundu.