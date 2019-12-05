Birgi Çakırağa Konağına ödenek müjdesi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Birgi'de bulunan, Ege Bölgesinde mimarisi korunmuş ender konaklardan Çakırağa Konağına ödenek ayrıldığı ve restorasyon çalışmalarının 2020 yılında başlayacağı bildirildi.

Yaklaşık iki yıldır ziyaretçilere kapalı olan Çakırağa Konağına ödenek müjdesi geldi. Alınan bilgiye göre, restorasyon çalışmalarının 2020'de başlayacağı ifade edildi.

Birgi'de esnaflık yapan Yaşar Günaydın, konağın kapalı olmasının Birgi turizmi açısından olumsuzluk olduğunu dile getirdi. Birgi'ye gelen ziyaretçilerin, Çakırağa konağını mutlaka görmek istediklerini belirten Günaydın, "Ziyaretçilerimiz, konağın kapalı olduğunu görünce hayal kırıklığına uğruyorlar. Bu da Ödemiş ve Birgi turizmi için kötü haber oluyor. Çok sayıda ziyaretçi, Birgi'ye gelmeden konağın açık olup olmadığını soruyorlar. Kapalı deyince gelmekten vazgeçiyorlar. Konak için ödenek ayrıldığı müjdesi önemli bir gelişme. Umarız en kısa sürede restorasyon çalışmaları biter" dedi.

18'inci yüzyıldan kalma konağın Şerif Ali Ağa tarafından yaptırıldığı biliniyor. Uzun yıllar atıl bir durumda kaldıktan sonra 90'lı yılların başında restore edilip müze haline getirilen Çakırağa Konağı, Türk mimarisinde Osmanlı gündelik yaşamının anlaşılmasında önemli bir kaynak olarak dikkat çekiyor.