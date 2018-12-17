Birgi'nin asırlık çınarları bakımda

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarihi Birgi Mahallesindeki asırlık çınarlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bakıma alındı.

Ödemiş ilçesindeki tarihi Birgi Mahallesinde bulunan bazı çınar ağaçlarında, kuruma tehlikesine karşı bakım yapıldı. Ödemiş ilçesindeki tarihi Birgi Mahallesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çınar ağaçlarına titizlikle bir çalışma uyguladı.

Bakım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Birgi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yapıcı, ağaçların zaman içinde yıpranmaya başladıklarını ve çürüme belirtilerinin ortaya çıktığına belirterek şunları söyledi:

"Birgi'de özellikle bazı meydanlarda meydanın tarihi ile yaşıt çınar ağaçlarımız var. Asırlık diyebileceğimiz bu ağaçların koruma altına alınması gerekiyordu. Muhtarlık olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne başvuru yaptık ve bu ağaçları hayatta tutabilmek için yardım talep ettik. Geçtiğimiz günlerde ağaçlarımıza özel bir bakım yapıldı."