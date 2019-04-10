Birgi'nin tarihi hamamı gün yüzüne çıkacak

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi mahallesinde bulunan Osmanlı hamamında restorasyon çalışmaları başladı.

Birgi'de tarihi Aydınoğlu Mehmet Bey Meydanı'nda, Osmanlı mimarisini yansıtan önemli yapılardan birisi olan ve yıllardır çevresindeki betonarme yapılardan dolayı sıkça tartışma konusu haline gelen Osmanlı Hamamı Ödemiş Belediyesi tarafından restore ediliyor. 1 milyon 287 bin TL bedel ile ihale edilen restorasyonun 330 günde bitmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Birgi'de tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Birgi Çarşı Kentsel Tasarım Ve Restorasyon Projesi çerçevesinde Aydınoğlu Mehmet Bey Meydanında bulunan tarihi Osmanlı Hamamı turizme kazandırılacak. Projeye ilişkin çalışmalar tamamlandı.” denildi.

Bu arada, geçtiğimiz yıl tarihi yapının çevresindeki betonarme yapıların yıkımlarına başlanmış ve çevresi demir bariyerle çevrilmişti. Restorasyon projesi kapsamında hamamın çevresinde bulunan ve aynı zamanda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılarak aslına uygun restore edilecek. Bu çalışmalarla birlikte Birgi'nin sembolü haline gelen ve çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Aydınoğlu Mehmet Meydanı yeni bir görünüme kavuşmuş olacak.