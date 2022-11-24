Birinci sınıf öğrencilerinden öğretmenlerine anlamlı hediye

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir ilkokulun birinci sınıf öğrencileri, Öğretmenler Günü'nde, Lösemili Hastalar İçin Gelecek Umut Derneği'ne öğretmenleri ve kendi adlarına aralarında para toplayarak anlamlı bir bağışta bulundular.

Narlıdere İlhan Onat İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine anlamlı bir sürpriz yaptı. Öğrenciler, hastanede tedavi gören lösemili kardeşlerine destek olmak için Lösemili Hastalar İçin Gelecek Umut Derneği'ne (LÖSEÇ-DER) para toplayarak bağışta bulundu.

Öğretmenler Günü'nde öğrencileri tarafından yapılan bu anlamlı hediye karşısında duygulanan öğretmenler, minik öğrencilerine teşekkür etti.