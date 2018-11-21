Birlik, sızma zeytinyağlarına 17 TL fiyat belirledi

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, kurumun, tüm olanakları en iyi şekilde değerlendirilerek, üreticisini de memnun etmeyi hedefleyen bir fiyat seviyesi belirlediklerini kaydetti. Sürek, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği olarak, 2018-2019 döneminde sızma yağlarda kiloda 17 TL ile piyasaya girdiklerini belirterek, "Açıklanan fiyatlarla, birliğimiz üretici ortaklarımızın mağduriyetini önleyerek, yanında yer aldığını göstermiştir" şeklinde konuştu.

Sürek, geçtiğimiz ay ön avans fiyatı ile başlayan alım kampanyasının ardından piyasa gelişmelerini titizlikle izlediklerine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl başarılı bir alım kampanyası yürüttük. Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2017-2018 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumları dikkate alınarak, titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağlarına 17 TL fiyat belirledik. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği; 31 kooperatifi ve 28 bin ortağıyla bölgede güçlü yapıya sahiptir. En önemli gücünü üründen ve üretici ortağından almaktadır. Tariş'in açıkladığı fiyat, sadece Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ortaklarına değil, tüm üreticilere olumlu yansıması dileğindeyiz. Tek bir amacımız var. Dalgalı ve zaman zaman belirsiz olan zeytinyağı piyasasında üreticimizin ürününü en iyi şekilde değerlendirmek ve kazancını artırmaktır" diye konuştu.

Sürek, 2018-2019 zeytinyağı alım kampanyasını Birlik imkanlarıyla yürütüleceğini de sözlerine ekledi.