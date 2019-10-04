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Birlik toplantısı Urla ev sahipliğinde gerçekleşti

Yarımada Belediyeler Birliği toplantısı Urla’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yarımada Belediyeler Birliği toplantısı Urla'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. 11 Haziran'da gerçekleşen meclis toplantısının ardından ilk encümen toplantısı dün yapıldı.



Toplantıya, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce katıldı. Birliğin yapacağı faaliyetler, izleyeceği yol haritasının belirlenmesi ve gerçekleştirilecek projelerin planlanması konularının ele alındığı toplantıda Urla Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı Burak Oğuz, birliğin genel durumu hakkında bilgiler verdi.

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