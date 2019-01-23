Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bisikletçi dükkanının önünde duran bisikleti çalarken ki anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Buca Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir bisikletçi dükkanının önünde gerçekleşti. Dükkan sahibi Ahmet Aydos'un kapının önünde duran bisiklet bir şahıs tarafından çalınırken, güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Kameralara yansıyan görüntülerde ilk olarak dükkanın önünden geçerken ortalığı kontrol eden zanlının bir kez daha dükkanın önünden geçtiği sırada o an içeride birinin olup olmadığını da kontrol ettiği görülüyor. Bisikletçi dükkanında kimsenin olmadığını gören şüpheli, kapı önünde duran bisiklete atlayıp uzaklaşıyor. Yaşanan olayda şahsın bisikleti yaklaşık 1 dakika içinde çaldığı görülüyor.

"Keşke gelip isteseydi”

Bisikleti çalınan dükkan sahibi Ahmet Aydos, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Aydos, “O bisiklet yaklaşık 2 yıldır kapının önünde duruyor. Genellikle yakın mesafeli yerlere giderken kullanırım. Hatta diğer esnaf arkadaşlar da zaman zaman kullanıp yerine bırakırlar. 10-15 dakika kadar arkada tarafta bulunan atölyede çalışıyordum. Tekrar ön tarafa geldiğimde bisikletin olmadığını gördüm. Hatta belki esnaf arkadaşlar almıştır ümidiyle kısa bir süre bekledim. Ancak kamera kayıtlarına bakınca bisikletin çalındığını gördüm. 3.5 senedir başıma ilk kez böyle bir olay geldi. O bisiklet yıllardır kapının önünde duruyordu. O yüzden biraz şaşkınım” dedi.

Bisikleti çalan şahsın çalmak yerine kendisinden yardım istemesi durumunda elinden geleni yapacağını belirten Aydos, “Çalan arkadaş keşke bana bisiklete ihtiyacı olduğunu söyleseydi. Ben de yardımcı olurdum. Ancak o çalmayı tercih etti” diye konuştu.