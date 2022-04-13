Bisiklet turunda İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri çevirmenlik yaptı

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) eğitim gören 8 öğrenci, en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuna katılan sporculara ‘çevirmenlik' yaptı. İEÜ'de, İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak da İspanyolca, İtalyanca ve Fransızcayı üst düzeyde öğrenen gençler, farklı ülkelerden gelen sporculara İzmir'i anlattı, onların çevresiyle kolaylıkla iletişim kurmasını sağladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)'nin Psikoloji, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık gibi farklı alanlarda lisans eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuna katılarak sporculara ‘çevirmenlik' görevini üstlendi. 8 öğrenci, farklı ülkelerden gelen sporculara İzmir'i anlatarak yardımcı oldu. İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak da İspanyolca, İtalyanca ve Fransızcayı üst düzeyde öğrenen gençler, başarılarını da kanıtlamış oldu. Büyük heyecana sahne olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle takip ettiği dev etkinlikte, İspanyolca çevirmenliği Fatma Merve Şahin, İlker Deniz Önen, Beliz Özalp ve Erkan Akdemir yaptı. İtalyanca tercümeyi Ümran Demirci, Atakan Dikmenoğlu ve Lerzan Çalışkan üstlenirken, Fransızcada da Özgür Ceyhan görev aldı.

İEÜ İkinci Yabancı Diller İrtibat Sorumlusu, İspanyolca Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Şenbağcı, öğrencilerin böylesine önemli bir organizasyonda başarıyla görev alarak kendilerine gurur yaşattığını söyledi. Şenbağcı, “Üniversitemizde okuyan öğrencilerimize, İngilizcenin yanı sıra 7 farklı dil arasında seçim yaparak istedikleri ikinci yabancı dili öğrenme imkanı sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, çok iyi derecede İngilizce ve üst düzeyde ikinci yabancı dili konuşarak üniversitemizden mezun oluyor. Bu sayede, uluslararası şirketler tarafından tercih edilir konuma gelen öğrencilerimiz, kendilerine yeni fırsatlar yaratıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yer alan sporculara çevirmenlik yapan gençlerimiz, kendilerini ne kadar iyi yetiştirdiklerini kanıtladı, görevlerini başarıyla yerine getirdi. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.