Bitlis lezzetleri, Bostanlı Pazar Yerinde ziyaretçileri bekliyor

İzmir ve Ege Bölgesinde yaşayan Bitlisliler arasında tanışma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi ve ziyaretçilere tanıtılması amacını taşıyan Bitlis Tanıtım Günleri İzmir'de 3. defa düzenlenecek.

Bitlis Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, Belediyeler ve bazı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları, turizm işletmeleri ve yöresel ürün stantlarının kurulacağı tanıtım günleri kapsamında ziyaretçilere büryan ve yöresel tatlarla birlikte Arafane muhabbeti, halkoyunları gösterileri gibi eğlenceli aktiviteler sunulacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren Bitlis Valisi Oktay Çağatay, köklü bir tarihi ve kültürel zenginliğe ev sahipliği yapan Bitlis ilinin turizm değerlerinin ve geleneksel kültürün tanıtılması, alternatif turizm olanaklarının ortaya çıkarılması, sanayi ve tarım ürünlerinin markalaşmalarının sağlanarak yeni pazarlara ulaşma imkanlarının artırılması hedeflediklerini söyledi.

Bitlis Tanıtım Günlerine tüm İzmir halkını davet eden Vali Çağatay, Bitlis ve İzmir arasında bir kültür köprüsü kurduklarını da sözlerine ekledi.