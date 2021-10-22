Bitlisliler, Bitlis'i İzmir'de tanıtıyor

Bitlis Tanıtım Günleri, Karşıyaka Bostanlı Pazaryeri'nde başladı. 4 gün boyunca sürecek etkinliklerde, Bitlis'e özgü yemek ve ürünler tanıtılacak.

Ege Bölgesi Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği, 4. Bitlis Tanıtım Günlerine ev sahipliği yapıyor. Açılışının ardından Karşıyaka Bostanlı Pazaryeri'nde başlayan tanıtım günleri yoğun ilgi görürken, çok sayıda Bitlisli esnaf da programda yerini aldı. 4 gün sürecek programlarda Bitlis'e özgü yemek ve ürünlerin tanıtılacağı, kentin kültürünün tanıtılacağı belirtildi.

"Bu etkinlikler aslında biz olabilmenin idrakının yaşandığı, farkındalığını hissettiğimiz etkinlikler"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu etkinlikler aslında biz olabilmenin idrakının yaşandığı, farkındalığını hissettiğimiz, biz olarak aslında Türkiye olduğumuzun tüm ülkeye ve tüm dünyaya gösterdiğimiz etkinlikler olması sebebiyle çok kıymetlidir. Bu etkinlikler aynı bayrak altında ülkemizin geleceğini daha ileriye, daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte o büyük yolda yürümek için geldiğimiz mekanlardır aynı zamanda" dedi.

Bitlislilerin aynı zamanda İzmirli olduğunu dile getiren CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de, "Ege'nin her tarafında Bitlisli hemşerilerimiz var. İzmir'deyiz, Ankara'dayız, İstanbul'dayız, Adana'dayız. Bitlisliler Türkiye'nin her yerini yeni yurt edindiler ve buralarda hayata tutunmaya çalıştılar. Bitlislerin çok temel özellikleri var. Bir kere hakikatten çok çalışkanlar; yani 'ekmeğini taştan çıkarır' derler ya. Sanki bu veciz söz Bitlisliler için söylenmiş. Hangi koşullarda olurlarsa olsunlar gittikleri yerlerde orada düzen tutarlar, kendilerini kabul ettirirler ve iyi uyum sağlarlar. Tıpkı burada olduğu gibi" şeklinde konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise “Burada bu tabloyu sizlerle birlikte paylaşmak bizim için mutluluk verici. Türkiye'nin dört bir yanı dört bir güzellikle dolu" diye aktardı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden abisinin verdiği derin üzüntüyle kısa bir konuşma yapan Ege Bölgesi Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Karayılanoğlu da, “Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilimiz yılın her 12 ayında turizme cevap verebilecek potansiyele sahiptir. Geleneksel kültürü, dünyanın en büyük ikinci krater gölü Nemrut Krater Gölü, Selçuklu medeniyetini içerisinde bulunduran Ahlat ilçesi, çetin kış şartlarının beraberinde getirdiği kış turizmi imkanları, Bitlis ilimizin turizminin bazılarıdır. Sahip olduğumuz bu değerleri tanıtmak amacıyla İzmir'de Bitlis tanıtım günlerinde misafirlerimizi ağırlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kısa bir konuşma yapan Ege Bölgesi Adilcevazlılar Derneği (EBAD) Başkanı Şakir Tutucu ise şu ifadelere yer verdi:

"Bitlis ilimizi İzmir'de tanıtmak bize büyük mutluluk veriyor. Çok sevinçliyiz. Doğup büyüdüğümüz insanımızı görmek, yemeğimizi kültürümüzü burada yaşamak ayrı bir sevinç kaynağı."

Karşıyaka Bostanlı Pazaryeri'nde 4. Bitlis Günleri etkinliğinin açılışına ayrıca; CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Bitlis Eğitim ve Tanıtıma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, İzmir yaşayan Bitlisli esnaflar ve çok sayıdaki derneğin temsilcileri hazır bulundu.