Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İzmir'de düzenlenen 11. Küresel Isınma Kurultayında yaptığı konuşmada, "Karbon ayak izini ilk hesaplayan, takip eden ve düşürmeye çalışan köy olan Kadıovacık'ta, Biyoev projesiyle Türkiye'ye örnek olmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Konak ilçesindeki Alsancak semtinde bulunan Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde Küresel Isınma Kurultayına ev sahipliği yaptı. 11.'si düzenlenen kurultayda, iklim değişikliğinin etkileri masaya yatırıldı. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da, programa katılanlar arasında yer aldı. Oğuz, küresel ısınmanın tüm dünyayı ilgilendiren büyük bir tehlike olduğunu, küresel ısınmanın nedenlerine bakıldığında en verimli mücadelenin yerelden başlanacağını söyledi. Oğuz, "Küresel ısınma ile mücadeleye, yerel yönetimlerin çalışmaları doğrultusunda alternatif enerji kaynaklarına yönelerek başlamalıyız. Urla, tarihi ve doğası ile Türkiye'nin gözde ilçelerinden biri. Konumu, yenilenebilir enerji için çok elverişli. İlçemiz, hem güneş hem de rüzgar enerjisiyle, temiz enerji üretiminde yüksek bir potansiyele sahip. Bölgemizde yenilenebilir enerji üretimi yapılıyor. Yenilenebilir enerji üretimlerini hayata geçirirken doğanın, ekosistemin ve habitatın zarar görmemesi adına çalışmaları titizlikle takip ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Oğuz, şöyle devam etti:

"Kuşçular Köyümüzdeki 'Güneş Tarlası' gibi örnek projelerimiz mevcut. İlerleyen günlerde bu alanların sayısını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Urla Belediyesi olarak bu tür çalışmaların içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Temiz enerji, temiz kent konusunda söylenecek çok şey, kat edilecek çok yol var. Zaman, birlik ve beraberlik içerisinde, doğru politikalarla dünyamızı koruma zamanı. Biz Urlamızdan başladık. Temiz çevrenin, kirlenmemiş doğanın geleceğimiz olduğunu biliyoruz."

Programa ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı ve TGRT Haber Ekonomi Haberleri Müdürü Celal Toprak da katılarak konuşmalar yapmıştı.