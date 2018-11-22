Biyogaz Tesisiyle elde edilecek enerji Çiğli'nin ihtiyacını karşılayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı'nda kuracağı Biyogaz Tesisi için gaz toplama ve drenaj boruları ile sızıntı suyu taşıyıcı ve drenaj ana hatları imalatının yüzde 25'ini tamamladı. Yürütülen rehabilitasyon projesi, bölgedeki sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırırken, kurulacak 15 MW enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisi, Çiğli'nin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olacak.

Harmandalı Düzenli Depolama Alanı'ndaki çöplerden elektrik enerjisi üretebilmek amacıyla çalışmalara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Biyogaz Tesisi için gerekli gaz toplama ve drenaj borularıyla; sızıntı suyu taşıyıcı ana hat, ana drenaj hattı, yatay ve dikey rigol hattı imalatlarının yüzde 25'ini tamamladı. Büyükşehir belediyesi, toplamda 4 bin 270 metre yatay, 420 metre de düşey boru döşedi.

Deponi gazından elektrik enerjisi üretimi için alanda etaplar halinde rehabilitasyon projesi hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli onayı aldı.

Biyogaz Tesisi tamamlandığında, desülfürizasyon yöntemi ile kirletici ve zararlı unsurlar taşıyan sülfür gazı arıtılarak soğutma işleminin ardından motorlarda yakıt olarak kullanmaya elverişli metan gazı elde edilecek. Gaz motorlarında üretilen elektrik enerjisi ise doğrudan ulusal elektrik dağıtım şebekesine aktarılacak. Öte yandan Harmandalı'da gerekli yalıtım ve hazırlıklar tamamlandığında, hem büyük miktarda metanın yüksek sera gazı çarpan etkisi ile atmosfere salınması engellenecek hem de toplanan gazlar yenilenebilir enerji kaynağına dönüşecek. Böylece hem İzmir hem de Türkiye için ekolojik ve ekonomik bir değer oluşturulmuş olacak.

Çiğli'nin enerjisine eşdeğer üretim

Belediye'nin Harmandalı'da kurmayı planladığı 15 MW enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisi, dört kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları (Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre) göz önüne alındığında, yaklaşık olarak Çiğli'nin tüm mahallelerinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olacak. Yürütülen rehabilitasyon projesi, bölgedeki sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunları da büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

Büyükşehir belediyesi, diğer taraftan 90 hektarlık depolama alanının döküme kapatılan 37 hektarlık bölümünde rehabilitasyon çalışması da başlatacak. Hem çevresel hem de görsel kirliliğin önlenmesi için depolama sahasının üzerine üst örtüsü yapılacak ve toprak serilerek saha ekim veya dikime hazır hale getirilecek. Çöp döküm sahası "ağaçlandırılmış teraslara" dönüştürülürken, etap etap bölgenin çehresi de değişecek. Oluşturulacak yeşil kuşakta; kızılçam, fıstık çamı, servi türleri, glediçya ve palamut meşesi ağaçları dikilecek. Yağış ve sızıntı sularının tahliyesi için gerekli drenaj kanalları oluşturulduktan sonra metan gazı çıkışını kontrol altına almak için sondaj şeklinde gaz bacaları kurulacak. Rehabilite edilen alanın aydınlatılması, güneş panelli 252 adet saha aydınlatma direği ile sağlanacak.