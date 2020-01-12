“Biz Böyleyiz” filmine İzmir'de özel gala

"Biz Böyleyiz" filmi için çekildiği İzmir'de gala düzenlendi. Film ekibi, galada seyircilerle buluşarak söyleşi yaptı.

“Biz Böyleyiz" filminin İzmir galası Optimum Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. Galaya filmin yönetmeni Caner Özyurtlu, filmin senaristlerinden ve aynı zamanda başrol oyuncusu Berrak Tüzünataç, Meriç Aral ve Boran Kuzum katıldı. Film ekibi, ziyaretçilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Yönetmen Caner Özyurtlu, İzmir'de film çekmenin güzel olduğunu söyleyerek, “Bize de bir İstanbul arası verdirmiş oldu ve şimdi de burada filmi izletmek ve seyircilerden yorum almak heyecan verici. Bu filmde ben oynamadım ama kendime göre daha iyi oyuncularla çalıştım. Filmin müziklerinde 90'lar tadı var. Çoğumuzun çocukluğunu geçirdiği dönem 90'lı yıllardı ve müzik seçimini de ona göre yaptık. Genel olarak filmin renkleri ve görsellerinde tatlı bir nostalji hissi var” dedi.

“Oynamasını hayal ettiğimiz her oyuncu bu filmin içinde olmayı istedi”

Filmin başrol oyuncusu Berrak Tüzünataç ise, filmin yapım sürecinden bahsederek, “Aklıma bir fikir geldi. Benimle aynı oranda heyecan duyan arkadaşlarım vardı çevremde. Sonuç olarak hep birlikte buradayız. Çok güzel bir duygu, mutluyuz. Oynamasını hayal ettiğimiz her oyuncu bu filmin içinde olmayı istedi. Filmin deniz kenarında olacağı belliydi ve idealimde de İzmir vardı. Ana mekanımız da dilediğimiz gibi Urla oldu. Yazın Ege'de çalışmak harikaydı” diye konuştu.

“Filmde oynarken çok büyük bir keyif aldım”

Filmde Emrah karakterini canlandıran oyuncu Boran Kuzum ise, “Emrah da bütün bu etrafında olan trajikomik olaylara espriyle cevap veren ve onların hissettikleri şeyleri yüzlerine vurmaktan çekinmeyen bir karakter. Filmde oynarken çok büyük bir keyif aldım. Çok şanslı hissediyorum, çünkü birlikte oynadığım oyuncular üreticiliklerini her alanda gösteren şahane insanlar. Ben de bir parçası oldum ve hep beraber çok güzel bir şey ürettik. Bu hissimiz de eminim ki seyirciye geçecektir” ifadelerini kullandı.

“Filmi çekerken çok eğlendik”

Filmde Beril karakterini canlandıran oyuncu Meriç Aral, oynadığı karakterden bahsederek, “Filmde izleyiciyle beraber bütün olan biteni gözlemleyen kişiyi oynuyorum. İzmir'de çok güzel bir süreç geçirdik gerçekten. Filmi çekerken çok eğlendik. Umarım izleyenler de beğenir” dedi.

Yoğun katılımın yaşandığı galada, film ekibi daha sonra seyircilerle birlikte filmi izledi. Film, yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor. Çocukluk ve gençlik dönemlerini birlikte geçiren bir grup arkadaş, yetişkinliğe geçmeleriyle birlikte farklı yönlere savrulur. Nezihe'nin ellerinde büyüyen arkadaşlar, hayatta en değer verdikleri kişi olan Nezihe'nin rahatsızlandığını öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapılırlar. Bu süreçte Nezihe'nin yanında olmak isteyen arkadaşlar, İstanbul'dan Nezihe'nin İzmir'deki evine gider. Birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip olan arkadaşlar, bu vesileyle birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda kalır. Bu süreç, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların yaşanmasına neden olur.