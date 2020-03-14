Prof. Dr. Safiye Yılmaz da, yoğun tedbirin alındığı bu günlerde anlamlı bir açıklama yaparak, "Biz hipokrat yeminini böyle günlerde insanlığa hizmet etmek için ediyoruz" dedi.

Korona virüse karşı dünyada ve Türkiye'de yoğun bir mücadele veriliyor. Sağlık çalışanları da, virüsle bu mücadelede aktif rol oynarken, Özel Ata Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, İzmir'deki 14 Mart Tıp Bayramı töreninde anlamlı bir konuşma yaptı.

"Sağlık çalışanları olarak en önde siper oluyoruz"

Prof. Dr. Safiye Yılmaz, kendileri için 14 Mart Tıp Bayramının önemli olduğunu ifade ederek, alkış alan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için çok anlamlı bir gün; ancak sağlıkta şiddet hala devam ediyor. Şu anda sağlık çalışanlarının ön planda olduğu bir sağlık sıkıntısı yaşıyoruz. Her yer kapatılıyor; ama hastaneler 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Böyle durumlarda en önce sağlık çalışanları olarak en önde siper oluyoruz. Hiçbirimizin de korku aklımıza gelmiyor. Bize 'Nerede hipokrat yemininiz?' diyen hastalara bugünleri hatırlatmak lazım. Biz hipokrat yeminini bize hakaret ederken, sağlık hizmeti vermek adına etmiyoruz. Biz tüm hastalara böyle zamanlarda cansiparane çalışmayı onların sağlıklarını korumayı taahhüt ediyoruz. Biz hipokrat yeminini böyle günlerde insanlığa hizmet etmek için ediyoruz. Hizmet sektöründe tıp dışında hem ruha hem bedeni hizmet eden bir alan yoktur."