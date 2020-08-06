Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı

Bizimkiler dizisinde Cemil karakterini canlandıran oyuncu Uğurtan Sayıner, İzmir'de hastaneye kaldırıldı. Sayıner'in yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinde Cemil karakterini canlandıran oyuncu Uğurtan Sayıner, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Ambulansla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürülen Uğurtan Sayıner, burada tedavi altına alındı. 76 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi. Enfeksiyon kapıp kapmadığı araştırılan usta oyuncuya destek tedavisi uygulanacağı öğrenildi.