Blogger anneler çocuk müzesinde buluştu

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, internet dünyasının tanınmış blogger anneleri ile çocuklarını ağırladı. Dev dinozor maketleri ile eğitim ve eğlencenin buluştuğu sergi adaları, konukların büyük beğenisini kazandı.

Sosyal medyada ürettikleri içeriklerle dikkat çeken ve binlerce takipçiye ulaşan İzmirli anneler, Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılan Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nü ziyaret etti. Alanında Türkiye'de ilk olan müzeyi rehber eşliğinde gezen anneler, Dr. İlkay Zümrüt Algan'ın mikrobiyata ve beslenme konulu seminerine de katıldı. Çocukları ise kukla etkinliği ve dinozor atölyesinde keyifli anlar yaşadı. Yaklaşık 30 kişilik gruba takipçileri de eşlik etti.

Yalı Mahallesi'nde bulunan müze; dev dinozor maketleri, eşitli hayvan replikaları, eğitim adaları ve sergi alanlarıyla konuklardan tam not aldı. Yaşadıkları deneyimleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan ‘internet fenomeni' anneler, çocuklara; bilim, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunan müzeye hayran kaldıklarını ifade etti.

Konuklar, İzmir'e kazandırılan bu yatırım için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a da teşekkürlerini iletti.