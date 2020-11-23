Böbrek taşını hafife almayın, bir haftada diyaliz hastası olmayın

İzmirli Emre Görgülü'nün her iki böbreğinde oluşan taşlar, böbreği mesaneye bağlayan kanallarda tıkanmaya yol açtı. Böbrek fonksiyonları hızlı bir şekilde bozulan Emre Görgülü'nün kreatinin değeri sadece bir haftada 3 katına çıktı. Medicana International İzmir Hastanesi'nde acilen ameliyata alınan hastanın böbreğindeki ve böbrek kanallarını tıkayan taşlar kırılarak, idrar akışı sağlanınca böbrek fonksiyonları normale döndü.

İzmir'de bir sigorta şirketinde çalışan 31 yaşında ve 1,5 yıllık evli Emre Görgülü'nün, her iki böbreğinde de taş oluşumu vardı. Son zamanlarda şiddetli ağrılar yaşayan Emre Görgülü, çeşitli ağrı kesici ilaç ve serumlarla sorunu çözmeye çalışsa da böbreklerinin aşırı şiştiğini hissetmeye başlayınca hastaneye başvurdu.

Medicana International İzmir Hastanesi'ne yapılan tetkiklerinde, Emre Görgülü'nün sadece böbreklerinde 12 tane, her iki böbreğini mesaneye bağlayan üreter denilen kanallarında ise 4 tane taş olduğu tespit edildi. Hastayı acilen ameliyata alan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, “hastanın böbrek fonksiyonları hızlı bir şekilde bozulmuştu. Bu tip durumlarda hızlıca böbrek yetmezliğine girer. Bunun önüne geçebilmek için taşların kırılıp, idrar kanalının açılması gerekiyordu. Biz de bu işlemi yaptık, iki taraflı böbrek taşlarını, vücutta kesi oluşturmadan, endoskopik lazer yöntemiyle kırarak idrarın akışını sağladık. Ameliyatın ardından böbrek fonksiyonları çok hızlı bir şekilde geri dönüşü gerçekleşti” dedi.

Dört günde kreatinin değeri üç katına çıktı

Hastanın, 0,8 olan kreatinin değerinin, sadece 4 gün sonra yapılan ölçümünde 3,11'e yükseldiğinin altını çizen Doç. Dr. Özgür Çakmak, “Kreatinin değerinin yüksekliği pek çok kişinin bildiği gibi hastayı böbrek yetmezliğine ve diyalize götürür. Taşlar tam tıkama yaparsa fonksiyonların bozulması çok hızlı oluyor. Bu nedenle erken müdahale çok büyük önem arz ediyor. Taş hastalığı ihmale gelmez” diye konuştu.

Endoskopik lazer yöntemiyle, kısa süren operasyonun ardından böbrek taşlarından kurtulan Emre Görgülü ise, böbreklerinde 1'den fazla taş olduğunu ancak son bir haftada ağrıların dayanılmaz boyutlara gediğini anlatarak, “Ağrılarım çok kötüydü. Böbreklerimin şişerek derime yapıştığını hissediyordum. Doktorum tüm taşları temizleyince rahatladım” şeklinde konuştu.