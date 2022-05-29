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Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de

TFF 2.

Lig Play-Off finalinde Bodrumspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Abdullah Bora Özkara


Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Enes Kayar, Hakan Arslan, Mevlüt Çelik, Abdullah Dıjlan Aydın, Bekir Can Kara (Efe Çetin dk. 83 ?), Arda Yılmaztürk, Sergen Yatağan (Ata Kurtuluş dk. 56), Harun Kavaklıdere(Berk Nizam dk. 46), Devrim Taşkaya (Ahmet Eren dk. 71), Uğur Türk


Yedekler: Hüseyin Arslan, Ömer Kuşan, Mehmet Kalkan, Zeynullah Türkay, Kaan Yüksel, İlke Nelik


Teknik Direktör: Tahsin Tam


Bodrumspor: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Erkan Değişmez, Yekta Kurtuluş (Seçkin Getbay dk. 69), Samet Yalçın (Mert Çayır dk. 88 ?), Süleyman Güneş (Burhan Eşer dk. 69), Celal Dumanlı (Berk Ünsal dk. 78), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya(Bahadır Erol dk. 88 ?)


Yedekler: Egemen Gençalp, Eren İyican, Muhammet Aran, Oğuzhan Doğan, Halil Sevinç


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Goller: Erdem Çetinkaya (dk. 30), Samet Yalçın (dk. 39), Cenk Şen (dk. 53) (Bodrumspor)


Kırmızı Kart: Berk Nizam (dk. 90+2) (Karacabey Belediyespor)


Sarı Kartlar: Cenk Şen, Erkan Değişmez, Seçkin Getbay (Bodrumspor)

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