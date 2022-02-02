İzmir'de otoyol kenarında ateşe verilmiş valizden çıkan erkek cesedinin 40'lı yaşlarda olduğu belirlenirken, kurbanın önce boğulduğu daha sonra da valize konularak yakıldığı üzerinde duruluyor.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti. Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Valiz içerisinde bulunan cansız beden, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boğularak öldürülüp valize konulmuş

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda jandarma ekipleri, valiz içerisindeki cesedin vücudunun tamamen yandığını ancak yüzünün bir kısmının tanınır halde olduğunu belirledi. Kurbanın, boğularak öldürüldüğü, daha sonra da valize konulup otoyol kenarındaki makilik alanda ateşe verildiği düşünülüyor.

Bir araçtan şüpheleniliyor

Çalışmalarını derinleştiren jandarma ekiplerinin, valiz içerisine konulan erkek cesedinin bir araçla otoyol kenarına getirildiği ve o noktada bir ağacın dibine atıldığı, daha sonra da ateşe verildiği üzerinde durduğu öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset üzerinde otopsi ve DNA testi yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, cesedin kime ait olduğunu belirlemek, şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sürüyor.