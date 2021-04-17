Bölge tarihine ışık tutan Güzelhisar kitaplarının dağıtımı devam ediyor

Aliağa Belediyesinin "Oku, Okut" projesi kapsamında kitapseverlere her ay ücretsiz olarak armağan ettiği kültür yayınlarının dağıtımı yoğun ilgiyle sürüyor.

"Oku, Okut" projesi kapsamında nisan ayı kitabı olarak belirlenen Aliağa Kent Kitaplığının 2. yayını "Güzelhisar-Aliağa Çevresi ile Birlikte" ve Kent Kitaplığı serisinin 7. yayını olan "Tapu Tahrir Defterlerine göre 16. Yüzyılda Güzelhisar" okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Aliağa Belediyesinin katkılarıyla araştırmacı-yazar Cevat Yıldırım tarafından hazırlanan ve Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin ikinci eseri olan Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar'ın düzeltilmiş üçüncü baskısı 2018 yılının şubat ayında tarihseverlerle buluştu.

432 sayfalık dev eserde, 1320'den 1864 yılına kadar Saruhanoğulları'na ve Osmanlı Devleti'ne 500 yıldan fazla kazalık yapmış Güzelhisar'ın 20. yüzyıl sonunda; hızla gelişimini, yörenin coğrafyasını, tarih öncesinden Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar olan zaman dilimi içinde kurulan; devletleri, kentleri, bunların toplumsal yaşamları ve ekonomisini, yöre folklorunu, kısacası tüm yaşamını kesitler halinde dile getirmeye çalışıyor.

‘Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar' kitabı tarihseverlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olarak dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. 215 sayfalık kitap Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta, Güzelhisar'ın dolayısıyla da Aliağa'nın, 16. yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuldu.

Nisan ayının kitapları Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Okuyucular, Aliağa ve yakın çevresinin tarihine ışık tutan eserleri isterlerse Aliağa Belediyesi kurumsal web sayfasındaki https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi, sesli kitap uygulaması sayesinde dinleyebiliyor, isterlerse bilgisayar ve mobil cihazlarına indirebiliyorlar.