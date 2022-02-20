Bölgesel Amatör Lig: Çiğli Belediyespor 1 - 0 Aliağaspor FK

Bölgesel Amatör Lig 9.
Grup 2. Bölge'nin 12. haftasında Çiğli Belediyespor ile Aliağaspor FK karşı karşıya geldi. Mücadele, Çiğli Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler: Şevket Can Arslan, Erkan Akbak, Ahmet Kıvanç Kader, Emre Koçanalı
Stat: Çiğli Belediyesi Atatürk Stadyumu
Çiğli Belediyespor: Uğur Köprülü, Oğuz Yıldız (Özenç Akdağ dk.76), Atakan Doğanay, Çağrı Buğra Dişsiz, Orhun Kaan Ergen, Batuhan Altın, Kerim Aydın, Lütfü Berk Eren, Taner Çapakçur (Bartu Umut dk.88), Egecan Çevik, Uğur Karakoç (Mevlüt Berkay Çiğdem dk.63)
Aliağaspor FK: Ömer Can, Levent Aktuğ (Hasan Ayçiçek dk.65), Alper Sürücü, Bilal Hallaçlar (Ali Şentürk dk.65) Hakan Çakır, Muharrem Kaban (Anıl Çetin dk.66), Murat Arslan, Barış Tenşi, Furkan Yıldırım, İlker Ataseven, Batuhan Doğrukıran (Tayfur Emre Yılmaz dk.55)
Sarı Kartlar: Atakan Doğanay, Orhun Kaan Ergen, Batuhan Altın (Çiğli Belediyespor) - Ali Şentürk (Aliağaspor FK)
Gol: Kerim Aydın (dk.33)(Çiğli Belediyespor)