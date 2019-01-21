Bölgesel Amatör Lig: Kütahya Çamlıcaspor: 0 - Aliağaspor FK: 5

haftasında Kütahya Çamlıcaspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini farklı geçerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Aliağa, 30. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Berk'in ceza sahasına kestiği sert topa Weston'dan önce müdahale etmek isteyen Kütahya Çamlıcaspor defans oyuncusu Muhammet Erginsoy, kafayla topu kendi ağlarına gönderdi. 36. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Ramazan Altıntepe, topu uzak köşeye bırakarak farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren konuk takım, 49. dakikada Billy'nin attığı golle bir kez daha sevindi. 65. dakikada Berk sol kanattan ceza sahasına girerken Enver Bülbül'ün sert müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın orta hakemi Volkan Gündoğdu penaltı noktasını gösterdi. Quesi Jonathan Weston'un penaltı golüyle farkı 4'e çıkaran Aliağaspor'da son sözü Emin söyledi. 81. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emin'in sert şutunda kaleci Cem Mert Süngü'nün elinden seken top ağlarla buluştu. Deplasmandan 3 puanla ayrılan Aliağaspor puanını 33'e yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü.