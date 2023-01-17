Bölünmez Çankırı'dan siyasette kadın vurgusu

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Karşıyaka'da düzenlenen 'Kadın Muhtarlar ve Meclis Üyeleri Buluşması'na katılan AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti'nin uzun soluklu başarılı siyasi hayatının kadınların alın teriyle yoğrulduğunu belirterek "AK Parti Kadın Kolları, 5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın en büyük kadın örgütüdür. Bu, dünyada emsali olmayan bir başarıdır" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, Karşıyaka Vilayetler Evi'nde AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kadın Muhtarlar ve Meclis Üyeleri Buluşması'na katıldı. Programa AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli de katılım gösterdi. AK Parti'nin uzun soluklu başarılı siyasi hayatının kadınların alın teriyle yoğrulduğunu ifade eden Bölünmez Çankırı, ‘‘AK Parti dönemine kadar siyasi pozisyonlarda kadınların temsil oranı, yalnızca yüzde 4,5 seviyelerindeydi. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde 54 kadın milletvekiliyle yüzde 17,2'ye ulaşan kadın temsil oranımız, ülkemizin siyasi tarihinde erişilen en yüksek oran olmuştur. Türkiye genelinde 5 bin 297 kadın belediye meclisi üyemiz, 6 kadın belediye başkanımız mevcut. Bu rakamlar bizim için elbette ki yeterli değildir. Fakat geçmişe kıyasla büyük bir başarı örneğidir. Bununla birlikte, AK Parti Kadın Kolları, 5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın en büyük kadın örgütüdür. Bu, dünyada emsali olmayan bir başarıdır" dedi. AK Parti hükümetleri süresince muhtarların dertlerini, taleplerini, tekliflerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma zemini oluşturduklarını söyleyen Bölünmez Çankırı, ‘‘Halka ve halkın seçtiklerine tepeden bakan eski Türkiye zihniyetine son vererek halkın seçtiklerinin el üstünde tutulduğu bir anlayışı hakim kıldık. Bu süreçte milli iradenin sembolü olarak gördüğümüz muhtarlarımızın yetkilerini güçlendirmeye, özlük haklarını genişletmeye özel önem verdik" diye konuştu.