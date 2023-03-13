Bora Göymen, performansıyla dikkat çekiyor

Menemen FK'nin genç kalecisi Bora Göymen, oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatarak takımının yenilgi yüzü görmemesinde büyük rol oynadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nin 21 yaşındaki kalecisi Bora Göymen, bu sezon gösterdiği performansa adından söz ettirmeye devam ediyor. Tecrübeli kaleci Zülküf Özer'in takımdan ayrılmasıyla forma şansı bulan Bora Göymen, ligde oynadığı son 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Bu süreçte Menemen FK, Ankaraspor'u 3-0, Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0, Bayburt Özel İdare'yi 3-0, 24 Erzincanspor'u 2-0 ve Düzcespor'la da golsüz berabere kaldı.

Böylece sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi, bu maçlarda kalesini gole kapatma başarısı gösterirken, takımının galibiyet almasında ve kaybetmemesinde büyük rol oynadı.