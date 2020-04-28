Borçlar ödeniyor, dayanışma büyüyor

Hayırseverlere teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kampanyaya katılım çağrısını yineleyerek, “Bu zor günleri dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Konak Belediyesinin salgın nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların bakkal, manav ve kasaplardaki borçlarının silinmesi amacıyla başlattığı dayanışma kampanyası ilçede yanıt buldu. Konak'ta kampanyayı destekleyen hayırsever vatandaşlar, esnafın veresiye defterindeki borçları ödemeye başladı.

Konaklı esnaflar ise hayırseverlerin sağladığı destekleri dükkanlarına astıkları yazılarla duyuruyor. Yazıda borçların ne zaman ödendiği, “Bu dükkandan veresiye alışveriş yapan korona virüs önlemleri sebebiyle ödeme zorluğu yaşayan hemşehrilerimizin borçları Konak Belediyesinin öncülüğünde başlatılan yardımlaşma kampanyasına destek olan bir hayırsever tarafından ödenmiştir” yazısıyla birlikte aktarılıyor.

“Gelin, birine destek olun”

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşmanın yoğunlaştığı özel bir ay olduğunu dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, veresiye defterlerinin tek tek kapatılmasını umduğunu dile getirdi. Korona virüs sebebiyle çok zor bir süreçten geçildiğini vurgulayan Batur, “İşini, gelirini kaybeden ya da kazancı düşen çok sayıda vatandaşımız var. Biz, özellikle virüsün ortaya çıkmasının ardından geçim sorunları yaşamaya başlayan insanlarımıza nefes aldırmak, onlara destek olmak için bu kampanyayı başlattık. Hem bu süreçte ödeme zorluğu yaşayan vatandaşlarımıza hem de ödemelerini alamayan esnafımıza destek vermiş oluyoruz. Gelin, siz de çevrenizde zor durumda olan bir komşunuza veya salgından dolayı bakkalda borcu biriken birine destek olun. Bu zor günleri hep birlikte, dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum. Bu kampanyaya destek veren ve verecek herkese, Konaklılar adına şimdiden çok teşekkür ediyorum” diye konuştum.

Konak Belediyesi, kampanyayı Başkan Abdül Batur'un seçim döneminde de kullandığı “Birlikte Konak” sloganıyla başlatmış ve hayırsever vatandaşlara seslenerek, “Komşun gülsün, esnafın yaşasın diye gel bir veresiye defterini de sen kapat” çağrısı yapmıştı. Kampanyaya katılımın Ramazan ayı boyunca her gün artarak devam etmesi bekleniyor.