Bornova Kültür Adası projesi başlıyor

Başkan Soyer, projenin heyecan verici olduğunu belirterek, “Levantenler İzmir'i İzmir yapan mayadır. Biz çok renk, çok ses, çok nefes diye tarif ettiğimiz iklimi, kültürü bu kentte yaşıyorsak ve Türkiye'nin her yerinden insanlar bugün İzmir'e gelmek istiyorlarsa bu maya olduğu içindir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova'nın tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak için Dünya Kenti İzmir Derneği, Levantenler Derneği ile Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hazırlanan Bornova Kültür Adası projesinin ön tanıtım toplantısına katıldı.

Kentin 8 bin 500 yıllık tarihine ışık tutan Yeşilova Höyüğü, Homeros Vadisi ve mağaralarıyla Levanten köşklerini kapsayan Bornova Kültür Adası projesinin heyecan verici olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bornova Kültür Adası Projesi fikri çok değerli. Sözcükler de doğru seçilmiş. Projenin belki en güçlü yanlarından biri sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülecek olması. Levantenler İzmir'i İzmir yapan mayadır. Biz çok renk, çok ses, çok nefes diye tarif ettiğimiz iklimi, kültürü bu kentte yaşıyorsak ve Türkiye'nin her yerinden insanlar bugün İzmir'e gelmek istiyorlarsa bu maya olduğu içindir. Yani bu farklılıkları bir zenginlik olarak gören bir iklim olduğu içindir” dedi.

Başkan Tunç Soyer, “Gastronomisinden tarihine, dansından kültürüne kadar her şeyini İzmirlilerle buluşturacağımız, güzelliklerini İzmirlilerle tanıştıracağımız bir festivale ihtiyaç var. Bu sadece eğlence olmamalı. Aynı zamanda tarihin ve bütün bu süreçlerin konuşulduğu, Levanten mirasının masaya yatırıldığı bir buluşma ortamı da olmalı. Bilimsel bir çalışma ile desteklenmeli. Biz bu festivale, kongreye ev sahipliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Bu projenin içerisinde daha fazla yer almalıyız”

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da, “Bugün bizi bu dokunuşla çok heyecanlandırdınız. Sizlerle birlikte bu projenin içerisinde daha fazla yer almamız gerektiğini söylemek isterim” dedi. Başkan Tunç Soyer, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve diğer katılımcılarla birlikte Levanten köşklerini inceleyerek bilgi aldı.