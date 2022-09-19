Bornova Radikal Okullarında Gaziler Günü gururu

Bornova Radikal Okullarında 19 Eylül Gaziler Günü'nün gururu yaşandı. Radikal Bornova merkez kampüsünde gerçekleşen etkinlikte; gaziler, öğretmenler ve öğrenciler kutlamaya uygun kıyafetleri ve ellerinde Türk bayrakları ile hazır bulundu.

Bornova Radikal Okulları, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Radikal Bornova merkez kampüsünde etkinlik düzenledi. Etkinliğe gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Öğrenciler, “19 Eylül Gaziler Günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Güney Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde canı pahasına savaşan gazilerimizi onurlandırdığımız gündür” diyerek günün anlam ve önemine ilişkin duygularını ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından Kıbrıs gazilerinden emekli Astsubay Sami Atık, Çavuş Mehmet Yak, Er Esat Yürekli ve Er Bülent Kızıl, savaş anılarını anlattı. Bu anılar eşliğinde gurur ve hüzün dolu anlar yaşandı. Törene katılanlar, gazileri coşku ile alkışladı. Tören ve söyleşilerin sonunda Özel Radikal Bornova Kampüsü Müdürü Onur Şirinaydın tarafından gazilere plaketleri taktim edildi.