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Bornova trafiğine nefes aldıracak proje

Kent içi ulaşımı rahatlatacak projeleri hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka 3 Mahallesi ile Ankara Caddesi arasında yeni bir bağlantı yolu açıyor.

Proje tamamlandığında otoyola bağlanmak için gidilen mesafe yarı yarıya düşecek, aynı zamanda bölgenin trafik sorununun çözümüne de önemli katkı sağlanacak.


Yaptığı kara yolu alt-üst geçitleri ve açtığı yeni imar yolları ile kent ulaşımına önemli noktalarda yeni bir soluk getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka3 Mahallesi 129/19 Sokak'ta 650 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde imar yolunun açılması için çalışmalara başladı. 600 bin liranın üzerinde kamulaştırma bedeli ödeyen Büyükşehir Belediyesi, Evka3 Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinden Ankara Caddesi'ne direkt geçiş sağlayacak. 129/7 kesişiminden otoyol giriş kavşağına bağlanmak için bin 300 metre yol gidilmesi gerekirken yeni yapılan yolun tamamlanması ile bu mesafe 650 metreye düşecek.



Ağaçlar başka bölgeye taşınacak


Bölgedeki trafiği rahatlatmak için başlatılan çalışma kapsamında, imar yolu üzerinde bulunan 62 adet zeytin ağacı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan izin ile başka bir yeşil alana transfer edilecek. Kentin yeşil dokusuna büyük önem veren büyükşehir belediyesi öncelikle tekniğine uygun olarak bölgeden alınacak zeytin ağaçlarını bir süre bakımda tutacak. Daha sonra uygun bir yeşil alana nakledecek.

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