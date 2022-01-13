İhlas Haber Ajansı

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Bornova'da bakımsız tuvaletlere “kökten çözüm”: Yıktılar

Bornova Belediyesi, İHA’nın “Nazım Hikmet Parkı’nın bakımsızlığı tepki çekiyor” başlıklı haberinin ardından parktaki bakımsız tuvaletleri onarmak yerine yıktı.

Bornova Belediyesi, İHA'nın “Nazım Hikmet Parkı'nın bakımsızlığı tepki çekiyor” başlıklı haberinin ardından parktaki bakımsız tuvaletleri onarmak yerine yıktı.


İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Parkı, bakımsızlık nedeniyle tepki çekmişti. Özellikle parktaki tuvaletlerin çok kirli olduğunu gözlemlenirken, İHA'nın “Nazım Hikmet Parkının bakımsızlığı tepki çekiyor” başlıklı haberinin ardından Bornova Belediyesi soruna ilginç bir çözüm buldu. Belediye, oldukça kirli ve bakımsız olan tuvaletleri temizleyip onarmak yerine öğlen saatlerinde yıktı.

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